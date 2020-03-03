للاحتياط من "كورونا" .. "التحلية" تعلّق بصمة اليد مؤقتاً في الحضور والانصراف

تعميم جاء في إطار الجهود المبذولة التي تهدف للوقاية من مخاطر انتشار الفيروس

علّقت المؤسسة العامة للتحلية، استخدام نظام البصمة الإلكترونية وذلك ابتداءً من أمس، ضمن الاحتياطات التي تتخذها "التحلية" من "كورونا" المستجد.

وكشفت مصادر أن تعميماً جاء في إطار الجهود المبذولة التي تهدف إلى أخذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة للوقاية من مخاطر انتشار "كورونا" المستجد، اتخذت المؤسسة من خلاله قراراً يعلّق استخدام بصمة اليد، مؤقتاً، لإثبات الحضور والانصراف، ويكون إثبات الحضور والانصراف ببطاقة العمل أو بصمة الوجه.