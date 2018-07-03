أمير عسير يدشن المصلى المتنقل لـ" منصور بن مقرن"

دشن أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، صباح اليوم بالإمارة، المصلى المتنقل للأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، رحمه الله، بحضور مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الشيخ الدكتور حجر بن سالم العماري والدكتور عبدالله أبو عشي رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها.

واستمع أمير المنطقة إلى شرح مفصل من الشيخ يحيى صوفان عن محتويات المصلى الذي يعتبر فريداً من نوعه ويقدم العديد من الخدمات للمصلين ويهدف إلى إقامة شعيرة صلاة الجماعة بالحدائق والمتنزهات وأماكن تجمعات الشباب كالملاعب وغيرها.

ويستهدف هذا المصلى الوصول إلى شرائح المجتمع المختلفة لنشر الفكر الوسطي المعتدل والمنهج القويم والتحذير من سبل الانحراف.

وأشاد أمير منطقة عسير بالمشروع، وأكد ضرورة الاهتمام بشريحة الشباب وحثهم على فعل الخير وترسيخ قيم الدين الإسلامي الحنيف.