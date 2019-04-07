"مريم" تحصد الدكتوراه في الشريعة بتقدير ممتاز

حصلت الباحثة مريم بنت موسى عثمان عقيلي، المحاضرة بقسم الشريعة والدراسات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

وكانت الرسالة قد جاءت تحت عنوان "آراء أبي اليسر البزدوي (ت:٣٩٤ هـ) الاعتقادية في كتابه أصول الدين عرض ونقد في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة".