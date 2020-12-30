"فلكية جدة": كوكبنا سيكون قرب الشمس.. السبت القادم

"أبوزاهرة": فرق المسافة ليس كبيراً بين "الحضيض والأوج"

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن الكرة الأرضية ستصل يوم السبت 2 يناير 2021 إلى نقطة الحضيض، أقرب مسافة في مدارها حول الشمس عند الساعة 04:51 مساءً بتوقيت السعودية (01:51 مساءً بتوقيت غرينتش)، بالتزامن مع فصل الشتاء في النصف الشمالي.

وقال "أبوزاهرة": الأرض ستكون على مسافة 147.093.162 مليون كيلومتر (المسافة بين مركز الأرض ومركز الشمس) وأقرب بنحو خمسة ملايين كيلومتر من الشمس، مقارنةً بما ستكون عليه بعد ستة أشهر من الآن عندما تصل الأوج، أبعد مسافة من الشمس، في الخامس من يوليو، وستكون على مسافة 152.100.533 كيلومتر.

وأضاف: يمكن ملاحظة أن فرق المسافة ليس كبيراً بين الحضيض في يناير والأوج في يوليو؛ نظراً لأن مدار الأرض حول الشمس دائرياً تقريباً، ولذلك فإن المسافة التي تفصلنا عن الشمس ليست هي المسؤولة عن حدوث الفصول الأربعة ولكن ميل محور دوران الأرض حول نفسها هو السبب.

وأردف: خلال فصل الشتاء يكون القطب الشمالي مائلاً بعيداً عن الشمس في حين أنه خلال الصيف يكون مائلاً باتجاه الشمس، وعلى الرغم من أن اقتراب وابتعاد الأرض ليس المسؤول عن حدوث الفصول، إلا أن ذلك يؤثر على طول تلك الفصول.

وتابع: عندما تكون الأرض قرب الشمس كما هو الآن فإنها تتحرك أسرع في مدارها، حيث تندفع بسرعة 30.3 كيلومتر بالثانية تقريباً، أسرع مقارنة بسرعتها في أوائل يوليو، وبالتالي فإن فصل الشتاء في النصف الشمالي هو أقصر الفصول الأربعة.