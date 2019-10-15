"الزعاقي" للمرتبة العاشرة بـ"الشؤون البلدية"

يتلقى خالد بن محمد الزعاقي، التهاني بمناسبة ترقيته للمرتبة العاشرة في الإدارة العامة للمساحة التابعة لوكالة الأراضي والمساحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وشكر "الزعاقي" المسؤولين على ثقتهم، مؤكدًا أنها ستكون دافعاً له لبذل مزيد من العمل والجهد لخدمة الوطن والمواطنين.

ترقية وزارة الشؤون البلدية والقروية

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15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 03:01 PM

"الزعاقي" للمرتبة العاشرة بـ"الشؤون البلدية"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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يتلقى خالد بن محمد الزعاقي، التهاني بمناسبة ترقيته للمرتبة العاشرة في الإدارة العامة للمساحة التابعة لوكالة الأراضي والمساحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وشكر "الزعاقي" المسؤولين على ثقتهم، مؤكدًا أنها ستكون دافعاً له لبذل مزيد من العمل والجهد لخدمة الوطن والمواطنين.

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ترقية وزارة الشؤون البلدية والقروية

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