"الزعاقي" للمرتبة العاشرة بـ"الشؤون البلدية"

يتلقى خالد بن محمد الزعاقي، التهاني بمناسبة ترقيته للمرتبة العاشرة في الإدارة العامة للمساحة التابعة لوكالة الأراضي والمساحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية.



وشكر "الزعاقي" المسؤولين على ثقتهم، مؤكدًا أنها ستكون دافعاً له لبذل مزيد من العمل والجهد لخدمة الوطن والمواطنين.