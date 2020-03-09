"كورونا" يقضي على مواطن ياباني.. وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 16

في التسعينيات من العمر

تُوفِّي اليوم الاثنين مواطن ياباني في التسعينيات من العمر، يعيش في طوكيو؛ بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نقلت وكالة كيودو للأنباء عن الحكومة اليابانية.

وبهذا المتوفَّى يرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في اليابان إلى 16، منها سبع حالات كانت على متن سفينة سياحية، خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو الشهر الماضي، وفقًا لـ"رويترز".