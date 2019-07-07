اللجنة العامة للانتخابات توضح إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لنادي النصر

أوضحت اللجنة العامة للانتخابات أنه إشارة إلى ما يتم تداوله مؤخراً بشأن الإجراءات المتبقية للعملية الانتخابية في نادي النصر، فإنه وفقاً للإجراءات المعلن عنها سيتم عقد الجمعية العمومية للنادي مساء الخميس 8-11-1440هـ الموافق 11-7-2019م.

وأضافت: وفي حال لم يتحقق النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في المرة الأولى فستنعقد الجمعية للمرة الثانية بتجاوز القوة التصويتية الحاضرة بما نسبته 25% من المجموع الكلي للأصوات، وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرتان (2، 3) من المادة (16) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.



وفي حال عدم اكتمال النصاب بعد ذلك فسيتم عقد الجمعية بعدد القوة التصويتية الحاضرة دون تحديد نصاب معين، كما ستتم عملية الاقتراع لانتخاب المرشحين وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (78) من اللائحة.



