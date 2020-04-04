الجامعة الإسلامية تنفذ 6 برامج تدريبية لمنسوبي تعليم مهد الذهب

بالشراكة مع إدارة "التدريب عن بعد" عبر "بلاك بورد"

تنطلق، غدًا الأحد، خطة برامج الشراكة المجتمعية بين الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وإدارة التعليم بمحافظة المهد.

وتتضمن الخطة تنفيذ ستة برامج تدريبية عن بعد، عبر نظام بلاك بورد، من 12 إلى 28 شعبان الجاري، تستهدف قادة وقائدات المدارس والمشرفين والمشرفات وشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.

وتبدأ الخطة التدريبية ببرنامج تدريبي عن "نظرية Six Sigma وتطبيقاتها في الإدارة المدرسية" يقدمها الدكتور عبدالله بن علي التمام، خلال يومين، لقادة وقائدات المدارس، ثم يقدم الدكتور علي بن حسن الأحمدي، البرنامج التدريبي "تعليم STEM الأسس النظرية ومتطلبات التطبيق"، لمدة ثلاثة أيام، لمعلمي ومعلمات ومشرفي ومشرفات تخصص العلوم.

فيما يشرح الدكتور عادل بن عايض المغذوي، برنامجًا تدريبيًا، بعنوان "مهارات الاتصال التعليمي في القرن ٢١" لمدة ثلاثة أيام ويستهدف المعلمين والمعلمات.

ويتواصل التدريب الأسبوع المقبل، من خلال الدكتور علي بن إبراهيم الزهراني، وبرنامج تدريبي عن "احتياجات الطلاب التربوية في البيئة التعليمية" على مدى ثلاثة أيام.

كما يقدم الدكتور محمد بن يوسف عفيفي، برنامجًا تدريبيًا عن "الاختبارات المبنية على نواتج التعلم" لمدة ثلاثة أيام، وتختتم الخطة التدريبية ببرنامج تدريبي عن "مهارات التفكير الإبداعي" يقدمها الدكتور علي بن أحمد المنتشري، لثلاثة أيام أيضًا.