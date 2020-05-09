عبر "يتوتيوب و"زووم".."منتدى دارة المؤسس "يناقش "علم التاريخ" فى محاضرات مجدولة وتفاعلية

يستهدف غيرالمختصين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها وتستمر فعالياته حتى منتصف يونيو

تَستكمل دارة الملك عبدالعزيز فعاليات "منتدى الدارة" الثقافي؛ الذي يأتي ضمن أنشطتها وخدماتها العلمية الإلكترونية في إطار الحجر المنزلي بعد فرضه من قِبل فيروس "كورونا" العالمي، وذلك على قناة الدارة في اليوتيوب وعبر برنامج زووم.

ويستهدف "منتدى المؤسس" شرائح اجتماعية من أعمار مختلفة من غير المختصين والمتخصصين في علم التاريخ من داخل المملكة وخارجها؛ بمحاضرات مجدولة وتفاعلية مع الحضور الافتراضي، ومحكمة علميًّا، وذات محتوى مبسط ومتنوع يتكامل مع منتجات الدارة العلمية، ويظهر جمال علم التاريخ وشموليته، ويطرق محاوره المختلفة.

كما سيقدم "المنتدى" الذي يستمر حتى منتصف يونيو المقبل موضوعات وأفكارًا حول أسئلة تطرح بشغف في الوسط العلمي، مثل دور المؤرخ في المستقبل والاتجاهات الجديدة في كتابة التاريخ، والتطورات التي حدثت في كيفية كتابة التاريخ وأساليبها، كما سيخصص المنتدى محاضرة عن مدينة "حِجْر اليمامة" التاريخية كنموذج حضاري وعريق لأنسنة المكان، كذلك موضوعات في تاريخ الطب الوقائي، وتاريخ الخليج العربي، والزمان والتاريخ في الكتابة التاريخية وغيرها من المحاَور البحثية.

ويأتي "المنتدى" تزامنًا مع إتاحة الدارة كل خدماتها إلكترونيًّا لكل الباحثين والدارسين، لدعم حركة البحوث ذات العلاقة وعدم تأخرها أو تعطلها في ظل الظروف الحالية.