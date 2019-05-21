مؤسسة موظفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا تطلق شعار "تجويد خدمات للحجاج"

عنقاوي: نسير مع أهداف "الرؤية" ونتكامل ومبادرات "ضيوف الرحمن"

دشنت مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، شعار برنامج مبادرات تجويد خدمات الحجاج لموسم حج ١٤٤٠هـ.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة السيد طارق بن عبدالإله عنقاوي، أن المؤسسة تسير في برامجها متوائمة مع برامج وأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتتكامل مع برامج ومبادرات برنامج ضيوف الرحمن ووزارة الحج والعمرة.

وأضاف أن الدعم الذي تلقاه المؤسسات من وزارة الحج يضع على عاتقها الكثير من الأهمية للارتقاء بالخدمات التي تقدمها للحجاج القادمين من الدول التي تخدم المؤسسة حجاجها.

وبيّن عضو مجلس الإدارة رئيس قطاع تجويد الخدمات، الدكتور وائل صالح الحلبي، أن الشعار يجسد أهمية الحج بلباس الإحرام وعلاقته بخيام المشاعر المقدسة في عرفات ومنى، والتي تعكس محور المبادرات التي ستطلقها المؤسسة قريبًا، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات المنطلقة من احتياجات الحاج ستأخذ المؤسسة إلى مقدمة مؤسسات أرباب الطوائف.

ولفت إلى أن قطاعات المؤسسة تعمل طوال العام لمراجعة الدروس المستفادة من موسم الحج ووضع الحلول لأي مشكلات تواجه الحجاج بهدف الارتقاء بالخدمات وتجويدها.

يُذكر أن المؤسسة خدمت في العام الماضي ما يقارب ربع مليون حاج من دول أوروبا وأمريكا وأستراليا.