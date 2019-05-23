إخماد حريق شبّ في أحد مستودعات مستشفى المهد العام

متحدث الصحة: وقع نتيجة تماس كهربائي ولم تُسَجل أي أضرار بشرية

أخمدت فرق الدفاع المدني بمحافظة مهد الذهب، حريقًا شبّ في أحد المستودعات التابعة لمستشفى المهد العام، ولم تسجل إثره أي أضرار بشرية.

وأوضح المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة حاتم سمان، لـ"سبق" أن عمليات الصحة قد تلقّت بلاغًا من إدارة القطاع الصحي بمحافظة المهد؛ يفيد بنشوب حريق سبّبه التماس كهربائي في أحد المستودعات، وقد باشر الدفاع المدني بالمحافظة موقع الحريق للتعامل معه، ولم تسجل ولله الحمد أي أضرار بشرية.

وأضاف أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة وجّه على الفور بتكليف فريق بقيادة أحد المساعدين للوقوف على الحدث وتأمين ما يلزم.