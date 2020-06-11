بالفيديو من سبت العلاية.. جمال غابات "شيبانة" يصطدم بنفايات المتنزهين

المنتزه يُعدُّ مقصدًا سياحيًّا للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة

ينتهج بعض المصطافين سلوكيات غير حضارية بتركهم مخلفات بعد انتهاء فترة التنزه في متنزهات شيبانة غرب مدينة سبت العلاية.

وأظهر مقطع فيديو تم توثيقه، عصر اليوم الخميس؛ مخلفات تركها بعض المصطافين في أماكن جلوسهم؛ في منظر غير حضاري.

ويُعد منتزه شيبانة مقصدًا سياحيًّا للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة.

سبت العلايا متنزه شيبانة

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11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 09:56 PM

المنتزه يُعدُّ مقصدًا سياحيًّا للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة

بالفيديو من سبت العلاية.. جمال غابات "شيبانة" يصطدم بنفايات المتنزهين

سويد الحارثي

بلقرن

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ينتهج بعض المصطافين سلوكيات غير حضارية بتركهم مخلفات بعد انتهاء فترة التنزه في متنزهات شيبانة غرب مدينة سبت العلاية.

وأظهر مقطع فيديو تم توثيقه، عصر اليوم الخميس؛ مخلفات تركها بعض المصطافين في أماكن جلوسهم؛ في منظر غير حضاري.

ويُعد منتزه شيبانة مقصدًا سياحيًّا للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة.

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سبت العلايا متنزه شيبانة

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