بـ "لفّة ولمّة العيد".. "إثراء" يعايد زواره بفعاليات عائلية

على مدى ثلاثة أيام بدءًا من ثاني أيام الأضحى المبارك

يستعد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك، تحت شعار "لفّة ولمّة العيد"، وذلك عبر باقة متنوعة من الفعاليات لأفراد المجتمع، حيث سيخوض الزوّار تجربة تفاعلية عائلية فريدة من نوعها.

يأتي هذا في سياق الاحتفالات غير التقليدية التي يطل بها "إثراء" على زواره بشكل دائم والتي تتناسب مع خصائص التراث الثقافي والإرث الحضاري للمملكة العربية السعودية، وذلك على مدى ثلاثة أيام بدءًا من ثاني أيام العيد في الفترة من 11-13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق (1-3 أغسطس 2020م).

وتتضمن برامج عيد الأضحى المبارك لهذا العام سلسلة من الأنشطة والفعاليات الداخلية والخارجية، التي تُعنى كل واحدة منها بإثراء الزائر بزخم من المتعة والبهجة الممزوجة بالفائدة الثقافية، بكل أمان، عبر جدولتها بفترات زمنية متباعدة وبأعداد محددة من الزوّار تحقق معها أساسيات التباعد الاجتماعي وتطبق أعلى الاحترازات الوقائية ضد الجائحة التي يشهدها العالم أجمع.

وتأتي فعاليات "لفّة العيد" الخارجية، عبر تخصيص مسار للسيارات ثري ومليء بالمفاجآت للزوّار، حيث تجوب السيارات فناء "إثراء" بالمرور بين محطات متنوعة توزّع معالم البهجة وتنقل فرحة العيد عبر"العرضة السعودية" كأيقونة للتراث الشعبي، وعددًا من العروض التراثية والتفاعلية الأخرى.

وفيما تتضمن "لمّة العيد" الداخلية، عددًا من الأنشطة والفعاليات التي تحث الزوّار على الاستكشاف عبر منافسات ثقافية تحت عنوان رحلة "السبعة أميال"، مرورًا بالتعرف على تاريخ كسوة الكعبة، وألوانها المختلفة المستخدمة على مرّ السنين، كما سيتعرف الزائرون على تاريخ تقاليد "زمزم"، حيث يلتقون بأفراد من عائلات الزمازمة الشهيرة، الذين ورثوا التقليد من أسلافهم، وغيرها الكثير من الأنشطة العائلية تحتضنها المكتبة وغيرها من الأقسام التي تهدف في مجملها إلى إثارة الفضول الثقافي لدى الزائر.

كما يستطيع زوّار المركز حجز تذاكر العيد الخاصة بكل مسار عبر موقع إثراء الإلكتروني https://www.ithra.com/، ويمكن للزائر اختيار مسار "لفة العيد" أو "لمة العيد"، حيث يتطلب الحضور الحجز مسبقًا.