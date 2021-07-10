مصفاة غاز البطين وذاكرة اليحيى.. لهذا السبب تعطر عريس بالكيروسين "فيديو"

روى أسباب الانتشار الكبير للبعوض وقتها مع وجود المياه الفوارة من باطن الأرض

ذكر الباحث في تاريخ الجزيرة العربية معد ومقدم برنامج "على خطى العرب" الدكتور عيد اليحيى، في حديثه خلال لقائه مع الأمير متعب بن فهد الفيصل آل فرحان حول مصفاة غاز البطين، قصة معاناة الأهالي مع البعوض في سابق الزمان بسبب كثرة المياه التي تفور من باطن الأرض وقصة تعطّر والده بالكيروسين.

وقال "اليحيى": تزوج والدي بوالدتي بالبطين "الدغمانيات"، وكان الوقت صيفًا مع ارتفاع الحرارة، وعندما أزعج البعوض والدي حاول التخلص من لسعاته بمسح يديه ووجهه بالقاز "الكيروسين" الموضوع في "السراج "؛ مشيرًا إلى أن كثرة البعوض في ذلك الوقت تعود لكثرة المياه الفوارة من باطن الأرض.

وتابع: لا أزال أتردد بوالدتي على منزلنا الطيني القديم الذي عاشت به وتزوجت والدي فيه.