الماطرة الصيفية تستمر.. والمسند يرسم خريطة هطولات الأربعاء

قال: رياح #البوارح الشمالية الحارة والجافة تنشط وسط #السعودية

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة المطرية الصيفية اليوم الأربعاء.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم #الأربعاء الحالة المطرية الصيفية مستمرة ومتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من منطقتَي #عسير و#جازان.

وأضاف: متوقع أن تنشط رياح #البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الحارة والجافة على وسط #السعودية، وقد تثير بعض #الغبار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، نجران)، وتؤثر رياح نشطة على منطقتَي القصيم والرياض.

الدكتور عبدالله المسند الحالة المطرية الصيفية

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22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 11:11 AM

قال: رياح #البوارح الشمالية الحارة والجافة تنشط وسط #السعودية

الماطرة الصيفية تستمر.. والمسند يرسم خريطة هطولات الأربعاء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة المطرية الصيفية اليوم الأربعاء.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم #الأربعاء الحالة المطرية الصيفية مستمرة ومتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من منطقتَي #عسير و#جازان.

وأضاف: متوقع أن تنشط رياح #البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الحارة والجافة على وسط #السعودية، وقد تثير بعض #الغبار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، نجران)، وتؤثر رياح نشطة على منطقتَي القصيم والرياض.

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الدكتور عبدالله المسند الحالة المطرية الصيفية

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