خرج ولم يعد.. "الخثعمي مفقود أبو عريش" يُكمل يومه الـ22 مختفيًا وذووه يناشدون

ذووه لـ"سبق": كان آخر ظهور له بالمستشفى العام لتلقي العلاج وكان يعاني من صداع

تُواصل أسرة علوان مسفر علي الخثعمي البحث عنه؛ حيث فُقِد منذ 22 يومًا بمحافظة أبو عريش.

وقال ذووه: إن ابنهم "علوان" اختفى بتاريخ 13 رمضان؛ حيث كان آخر ظهور له بمستشفى أبو عريش العام لتلقي العلاج، وكان يعاني من صداع شديد، ولم يظهر من حينها.

وناشدوا قراء "سبق" من يجد أي معلومة عنه التواصل معهم عبر:

0534040780

0558844919

0555994429

2

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440 08:31 AM

ذووه لـ"سبق": كان آخر ظهور له بالمستشفى العام لتلقي العلاج وكان يعاني من صداع

خرج ولم يعد.. "الخثعمي مفقود أبو عريش" يُكمل يومه الـ22 مختفيًا وذووه يناشدون

فهد كاملي

جازان

0 567

تُواصل أسرة علوان مسفر علي الخثعمي البحث عنه؛ حيث فُقِد منذ 22 يومًا بمحافظة أبو عريش.

وقال ذووه: إن ابنهم "علوان" اختفى بتاريخ 13 رمضان؛ حيث كان آخر ظهور له بمستشفى أبو عريش العام لتلقي العلاج، وكان يعاني من صداع شديد، ولم يظهر من حينها.

وناشدوا قراء "سبق" من يجد أي معلومة عنه التواصل معهم عبر:

0534040780

0558844919

0555994429

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019