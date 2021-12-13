800 ألف حالة.. وفيات كورونا بأمريكا تلامس "الرقم الخطير".. وزيادة محتملة في الإصابات

مع الانتشار الكبير لمتحور دلتا شديد العدوى ورفض الناس تلقي اللقاحات

بلغت الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 800 ألف حالة، أمس الأحد، وسط زيادة محتملة في الإصابات، مع برودة الطقس وقضاء مزيد من الوقت في الأماكن المغلقة، وانتشار المتحور الجديد أوميكرون شديد العدوى.

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أعداد الوفيات جراء هذا الفيروس وحده تخطت عدد سكان ولاية نورث داكوتا.

وعلى الرغم من اللقاحات المتاحة مجانًا وعلى نطاق واسع؛ فإن الولايات المتحدة تفقد المزيد من الأرواح بسبب الفيروس هذا العام مقارنة مع 2020 بسبب المتحور دلتا شديد العدوى ورفض الناس تلقي لقاحات كوفيد-19.

ومنذ بداية العام، توفي أكثر من 450 ألفًا في الولايات المتحدة بعد إصابتهم بكوفيد-19؛ فيما يعادل 57% من مجمل وفياتها بالمرض منذ بداية الجائحة.

خبراء في مجال الصحة أكدوا أن معظم وفيات هذا العام كانت بين المرضى غير الحاصلين على لقاح، وارتفعت أعداد الوفيات على الرغم من تطور العناية بمرضى كورونا وطرق العلاج الجديدة مثل الأجسام المضادة.

ووفقًا لتحليل "رويترز"؛ فقد استغرق وصول عدد الوفيات من 600 ألف حالة إلى 700 ألف، 111 يومًا؛ فيما استغرق الوصول إلى المئة ألف التالية، 73 يومًا.

وتشير الحسابات إلى أن الولايات المتحدة أعلى دول العالم تسجيلًا لوفيات كورونا، تليها البرازيل، ثم الهند.

وعلى الرغم من أنها لا تمثل سوى 4% من سكان العالم؛ فقد سجلت الولايات المتحدة 14% من وفيات كوفيد-19 و19% من الإصابات على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تتجاوز 50 مليون حالة إصابة قريبًا.

وبلغت الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة ما يقرب من 120 ألف إصابة يوميًّا، وما زال العلماء يُقَيّمون تأثير المتحور الجديد أوميكرون وما إذا كانت اللقاحات ستوفر الحماية الكاملة منه.

ويُعد المتحور دلتا هو السائد في الولايات المتحدة؛ حيث أظهرت بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أن نحو 60% من سكان الولايات المتحدة تلقوا تطعيمًا كاملًا من فيروس كورونا.

وتزايدت مخاوف الأمريكيين من المتحور الجديد أوميكرون؛ إذ اصطفوا لتلقي جرعات معززة للوقاية من فيروس كورونا بسرعة قياسية.

ويتلقى كل يوم، ما يقل قليلًا عن المليون، جرعاتٍ معززة من الـ3 لقاحات المعتمدة، في أعلى معدل منذ إعلان الهيئات التنظيمية لجرعات معززة إضافية.

وقالت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والنيسكي في إفادة بالبيت الأبيض: "يجب أن نتكاتف في هذه اللحظة لمواجهة تأثير الحالات الراهنة التي نشهدها، والناجمة عن المتحور دلتا بشكل أساسي، ويجب أن نستعد لزيادة في عدد الحالات بسبب المتحور أوميكرون.