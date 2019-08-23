الطلبة السعوديون والإماراتيون يحتفلون بالعيد بمشاركة 1400 مبتعث بملبورن الاسترالية

الملحق الثقافي للنادي السعودي: "بلدكم على خارطة الدولة المتقدمة.. ودوركم محوري"

عقد الملحق الثقافي بدولة أستراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي، يرافقه إدارة نادي الطلبة السعوديين بمدينة ملبورن ٦ اجتماعات في مدينة ملبورن الأسترالية؛ وذلك استكمالاً لجولة الملحقية الثقافية لأهم المدن الأسترالية.

وفي الفتاصيل، كان من أهم تلك اللقاءات الاجتماع مع مسؤولي مستشفى Royal Children's Hospital ؛ لمناقشة برنامج التدريب الطبي للمبتعثين السعوديين بالمستشفى، كما زار الملحق والوفد المرافق له جامعة سوينبرن.

وعقد على أثر هذه الزيارة اجتماع مع مسؤولي الجامعة، تلا ذلك الاجتماع زيارة لمركز الابتكار وتطوير المناهج بالجامعة، كما قام الملحق والوفد المرافق له بجولة على بعض أقسام الجامعة.

وجاء لقاء الملحق الثقافي الدكتور هشام خداوردي ورئيس النادي السعودي في ملبورن وعدد من إدارة النادي مع مبتعثي برنامج خبرات خلال جولة الملحقية الثقافية لأهم المدن الأسترالية، للوقوف على احتياجاتهم ومتابعة سير البرنامج، كما زار مركز الأبحاث وقسم الابتكار بجامعة موناش الأسترالية بمدينة ملبورن.

وأقام نادي الطلبة السعوديين بمدينة ملبورن حفل عيد الأضحى المبارك، وذلك بمشاركة من مبتعثي دولة الإمارات وبحضور بعض الإخوة من دول مجلس التعاون الخليجي وتجاوز عدد الحضور ١٤٠٠ مبتعث ومشارك.

ومن جانبه، أكد الدكتور خداوردي أن المملكة في سباق سريع لوضع اسمها على خارطة الدول المتقدمة في جميع المجالات خاصة لما تحظى به بلادنا من بنى تحتية واقتصاد متين قادر على تحقيق ذلك وما ينقصه فقط الإرادة الذاتية من المواطنين والمواطنات للمساهمة بذلك داعياً في الوقت ذاته المبتعثين والمبتعثات أن يكونوا أصحاب إرادة ذاتية وإيجابية وأن يضعوا لهم بصمة في هذا السباق.

واختتم الملحق الثقافي بشكره، نيابة عن أعضاء الملحقية الثقافية وجميع الطلبة السعوديين، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ لما يولونه من اهتمام بالغ بأبنائهم وبناتهم المبتعثين في تسخير وتذليل كل العقبات، كما أكد نجاح كل الاجتماعات والزيارات التي تمت بمدينة ملبورن، والتي سترى نتائجها النور بإذن الله؛ مشددًا على أهمية تطوير وزيادة المعرفة، وتمثيل المملكة العربية السعودية خير تمثيل.

وتلى ذلك كلمة لرئيس النادي السعودي في ملبورن فهيد العنزي بهذه المناسبة، وتخلل الحفل عرضات شعبية من مختلف مناطق السعودية ومشاركة مميزة من مبتعثي دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدم النادي الشكر الجزيل لسفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة الأسترالية كانبرا والملحقية الثقافية في السفارة على ما يقدمونه من دعم وجهود للطلبة المبتعثين والمبتعاث، ومشاركتهم بفرحة العيد.