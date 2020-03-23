4 طرق لمحاصرة القلق من "كورونا".. خطوات سهلة للتحكم في عقلك

بعدما تعرّض الملايين حول العالم لضغوط كبيرة بسبب التفشي الكارثي

رفع الانتشار المتوالي بشكل كارثي لفيروس كورونا في كل دول العالم، مستوى القلق لدى كثير من الأفراد والعائلات، وغيّر مجرى حياة الملايين من البشر حول العالم ووضعهم تحت ضغط غير مسبوق.

ويعيش سكان العالم اليوم أوقاتاً عصيبة بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ولأن القلق أمر شديد الخصوصية، حيث يصعب تحديد نوعه، فإن لكل نوع من أنواعه طريقة خاصة للعلاج، من بينها -على سبيل المثال لا الحصر- مماسة التمارين الرياضية والركون إلى الهدوء قليلاً؛ لاستجماع القوى، أو حتى تناول أدوية بوصفة طبية.

"سكاي نيوز عربية" نشرت تقريراً استعرضت خلاله 4 طرق لتبديد القلق، ولا سيما في ظل الأزمات التي يمر بها الإنسان، ومنها ما يعيشه العالم اليوم من جائحة بسب الوباء الفتاك، وفقما ذكر موقع "فوكس".





مصدر القلق

بحسب التقرير يقول أحد الخبراء العسكريين إنه "إذا كنت تعرف العدو وتعرف نفسك، فلا داعي للخوف من نتيجة مئات المعارك"، من هنا فإن الخطوة الأولى للتحكم في قلقك هي التعرف على ما يحدث من حولك بدلاً من تجاهله وترك الأزمة تتفاقم، ومن ثم تسيطر عليك.

وأضاف التقرير، كل ما عليك ملاحظة القلق بمجرد أن تشعر بضجيج في قلبك، أو دوران في دماغك، وعند هذه النقطة، يدفعك إدراك الشعور بالقلق إلى السيطرة عليه، بدلاً من مواجهة تهديد غير معروف يستنزف قدراتك العقلية والنفسية والجسدية.

المواجهة

بحسب التقرير، فإنه بمجرد تحديد ملامح القلق لديك فقد حان الوقت لوضع خطة للهجوم، ورغم أننا نميل إلى الركون إزاء الأشياء التي نخافها، فإن هناك فوائد طويلة المدى لاتخاذ خطوات ملموسة تجاه ما نخشاه، سواء على عواطفنا أو تصرفاتنا.

وينصح الخبراء بعدم تأجيل التعامل مع الأزمات، إذ إن ذلك قد يعزز القلق أكثر فأكثر لدى الناس، مما يضعهم في مواقف قد يكون من الصعب إيجاد حلول لها أو التراجع عنها مع الوقت.

طرق للتهدئة

علاوة على معرفة الأسباب الدقيقة للقلق وإيجاد خطوات قابلة للتنفيذ تجاه التعامل معه، يوصي الخبراء باتباع بعض الطرق التي من شأنها تهدئة العقل من أجل العمل بأفضل كفاءة ممكنة للسيطرة على القلق.

وينصح هنا وفق التقرير بالتركيز على استجماع القوى الجسدية من خلال السيطرة على الأحاسيس الداخلية، مثل ضبط التنفس، الذي يساعد على إيقاف تشغيل الدوائر العصبية التي عادة ما ترفع منسوب القلق لدى الإنسان، مما يؤدي إلى شعور عام بالهدوء.

كن واقعياً

في نهاية المطاف، فإن القلق جزء لا مفر منه من الحياة، وبغض النظر عن مدى صعوبة محاولة "اختراق" هذا العرض، فإنه لا يزال من المحتمل أن يتسرب إليك، فالتغلب على القلق ليس شيئاً هيناً، بل يجب الاعتراف به وإدارته، ومن هنا لا بد أن تكون واقعياً بشأن دور القلق في حياتك، وتجنب نفسك الركون إليه إذا ما أصابك.