القيادة تعزي رئيس غينيا الاستوائية في ضحايا انفجار "باتا"

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس تيودور أوبيانغ نغيما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، في ضحايا الانفجار الذي وقع في مدينة باتا.

وقال الملك المفدّى: "علمنا بنبأ الانفجار الذي وقع في مدينة باتا في جمهورية غينيا الاستوائية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحرّ التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس تيودور أوبيانغ نغيما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، في ضحايا الانفجار الذي وقع في مدينة باتا.

وقال سمو ولي العهد: "بلغني خبر الانفجار الذي وقع في مدينة باتا في جمهورية غينيا الاستوائية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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11 مارس 2021 - 27 رجب 1442 09:40 PM

القيادة تعزي رئيس غينيا الاستوائية في ضحايا انفجار "باتا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس تيودور أوبيانغ نغيما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، في ضحايا الانفجار الذي وقع في مدينة باتا.

وقال الملك المفدّى: "علمنا بنبأ الانفجار الذي وقع في مدينة باتا في جمهورية غينيا الاستوائية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحرّ التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس تيودور أوبيانغ نغيما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، في ضحايا الانفجار الذي وقع في مدينة باتا.

وقال سمو ولي العهد: "بلغني خبر الانفجار الذي وقع في مدينة باتا في جمهورية غينيا الاستوائية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل".

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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