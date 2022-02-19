وزير الدفاع الأمريكي: روسيا اتخذت على ما يبدو قرار مهاجمة أوكرانيا

"أوستن" لفت إلى أن قواتها تتحرك للمواقع الافتراضية لشنه

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن، اليوم (السبت): "إن روسيا اتخذت القرار على ما يبدو وتتحرك لمواقع يمكنها من شن هجوم على أوكرانيا".

وأضاف "أوستن" في مؤتمر صحفي من ليتوانيا: "إذا نظرت إلى الموقف الذي يتبناه اليوم، فمن الواضح أنه اتخذ قرارًا وأنهم يتحركون إلى المواقع الصحيحة لشن هجوم"، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ وفقاً لـ"سي إن إن" العربية.

وأطلق "بوتين" مناورات عسكرية لصواريخ باليستية، ويراقبها بنفسه من غرفة العمليات في الكرملين.