يوفر 2900 وحدة.. "سكني" يطلق مشروعاً جديداً لمستفيديه في المدينة

متعددة المساحات والتصاميم تلائم جميع احتياجات الأسر السعودية

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن إطلاق مشروع سكني جديد تحت الإنشاء في المدينة المنورة ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، يوفر 2962 وحدة سكنية متعددة المساحات والتصاميم تلائم جميع احتياجات الأسر السعودية، يُضاف لستة مشاريع أخرى تشهد منطقة المدينة المنورة تنفيذها توفر 6573 وحدة متنوعة، منها مشروعان في محافظة ينبع.

وذكر البرنامج في بيان صحافي، أن إجراءات الحجز الإلكتروني للوحدات بدأت على موقع وتطبيق سكني ضمن خطوات سهلة واستحقاق فوري دون انتظار، بهدف زيادة نسب تملّك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

وقال "سكني": باستطاعة جميع المستفيدين الراغبين في التملك الاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونياً على الرابط (https://sakani.housing.sa/all-projects-map)، أو الاتصال على المركز الموحد لخدمة المستفيدين 199090 للإجابة عن جميع الاستفسارات حول جميع المشاريع.

وأشار البرنامج إلى أن مشروع "جادة السكب" يقع في موقع مميز في حي السكب في المدينة المنورة على امتداد شارعي الملك خالد والأمير سلطان بن عبدالعزيز، بمساحة إجمالية تزيد على 746 ألف متر مربع، ويتكون من 792 مبنى، ويوفر 2962 وحدة سكنية، إضافة إلى مسطحات خضراء ومرافق تعليمية وصحية وتجارية وجسور معلقة للمشاة، ويستوعب المشروع نحو 13.500 نسمة ضمن بيئة حضارية متكاملة، وتبدأ أسعار الشقق السكنية من 306 آلاف ريال وبأقساط شهرية ميسرة.

وبيّن "سكني" أن المشروع يمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلته وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتوفر الخدمات والمرافق العامة، ويأتي امتداداً لنحو 72 مشروعاً تحت الإنشاء توفر نحو 130 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى 42 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

من جهته، أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، استمرار برنامج "سكني" في طرح مزيد من المشاريع والمخططات خلال المدة المقبلة لتوفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة.

وأوضح أن "سكني" سيواصل طرح المزيد من المشاريع خلال المدة المقبلة في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف "السويلم" أن هناك نحو 57 مشروعاً سكنياً تتواصل فيها أعمال البناء تتوزع في مختلف المناطق، وتشمل هذه المشاريع نماذج وتصاميم متنوعة سواء فلل أو شقق أو تاون هاوس، لافتاً النظر إلى استمرار البرنامج في تقديم الحلول السكنية لمستفيديه، التي تشمل الأراضي السكنية، والبناء الذاتي، وشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو ضمن مشاريع الوزارة، أو تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص.

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن مطلع العام الجاري عن استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 من مختلف الحلول السكنية والتمويلية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة، بعد أن حقّق أرقاماً قياسية بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2019، منها أكثر من 109 أُسَر سكنت منازلها.