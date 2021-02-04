مقتولاً برصاصتين في الرأس.. العثور على جثة الناشط اللبناني المعارض لحزب الله لقمان سليم

مصادر أمنية: جثة "سليم" وُجِدت داخل سيارته في النبطية جنوبي لبنان

كشفت مصادر أمنية في لبنان أن الباحث والناشط السياسي لقمان سليم عُثِر عليه مقتولاً، الخميس، بعد ساعات من اختفائه.

ونقلت شبكة "إل بي سي" الإعلامية اللبنانية عن المصادر الأمنية، قولها إن جثة "سليم" عُثِرَ عليها داخل سيارته في النبطية جنوبي لبنان.

ووفق "سكاي نيوز"، فإن "سليم" قُتِلَ برصاصتين في الرأس.

وكان "سليم" معروفاً بمواقفه المعارضة لسياسات "حزب الله" اللبناني. ومساء الأربعاء، أعلنت رشا سليم فقدان الاتصال بشقيقها بعد خروجه من منزل أحد أصدقائه في بلدة صريفا بقضاء صور.

وكتبت رشا سليم على حسابها بموقع "فيسبوك" بعد منتصف ليل الأربعاء، إن "لقمان لا يجيب على هاتفه منذ المساء".

وعُثِرَ على هاتف سليم في حقل ببلدة صريفا، مما دفع عائلته والمقربين منه إلى ترجيح اختطافه هناك.

وقالت "رشا" في تعليق لاحق: "وجدنا الهاتف في نيحا الجنوب، ولم نجد لا السيارة ولا لقمان.. أين لقمان؟".

وتعرّض لقمان سليم كثيراً لمحاولات تشويه واتهامات بالعمالة من أنصار "حزب الله"، وفي 13 ديسمبر الماضي وُجِدَ على سور بيت عائلته شعارات تهديدية.