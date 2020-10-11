حساب المواطن: إيداع دعم أكتوبر يستمر لنهاية اليوم

بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصّص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن.
وأكّد البرنامج عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الأحد، بإذن الله.حساب المواطن
للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج
بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصّص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن.
وأكّد البرنامج عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الأحد، بإذن الله.