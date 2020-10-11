حساب المواطن: إيداع دعم أكتوبر يستمر لنهاية اليوم

للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج

بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصّص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن.

وأكّد البرنامج عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الأحد، بإذن الله.

حساب المواطن

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11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442 11:31 AM

للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج

حساب المواطن: إيداع دعم أكتوبر يستمر لنهاية اليوم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصّص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن.

وأكّد البرنامج عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الأحد، بإذن الله.

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