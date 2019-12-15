"درعية الفروسية": 8 أجزاء من الثانية تمنح الإماراتي "المهيري" المركز الأول

السعوديان "الدهامي "و"الراجحي" حلا ثانيًا وثالثًا في يوم الأرقام القياسية بالمهرجان

تواصلت لليوم الثالث منافسات مهرجان الدرعية للفروسية الذي تستضيفه مزرعة الدهامي ضمن الفعاليات الرياضية العالمية لموسم الدرعية، بمشاركة أكثر من 151 فارسًا وفارسة من مختلف دول العالم في البطولة المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية التي تؤهل النقاط المسجلة بها للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020 وبطولة العالم.

وتوَّج الأمير فهد بن جلوي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية الفارس الإماراتي عبدالله المهيري بعد أن حصل على المركز الأول في الشوط الثالث (الفئة الكبرى) محققًا رقمًا قياسيًّا جديدًا، قدره 34 ثانية و67 جزءًا من الثانية، وذلك بعد ثوانٍ بسيطة من تحطيم الفارس السعودي رمزي الدهامي الذي حل ثانيًا بـ34 ثانية و79 جزءًا من الثانية الرقم الأسبق بمهرجان الدرعية للفروسية، وسط حشد كبير من الجماهير التي حضرت، وتفاعلت مع مجريات الشوط، واستمتعت بالمنافسة المحتدة بين الفرسان والفارسات.

فيما حل بالمركز الثالث الفارس السعودي عبدالرحمن الراجحي بزمن قدره 36 ثانية و21 جزءًا من الثانية.

وكانت المنافسات قد افتُتحت بالشوط الأول (الفئة الصغرى) التي شهدت فوز الفارس السعودي عبدالله الراجحي بالمركز الأول بعد أن قدم أحد أفضل المستويات على الصعيد الشخصي، وعلق قائلاً: "شرف لي أن أحقق هذا المركز بين ٦٤ فارسًا وفارسة؛ إذ كانت المنافسة قوية جدًّا، وأعد المتابعين بالمزيد في عطلة نهاية الأسبوع القادمة التي أتوقع أن تكون أكثر حدة".

وقال "الراجحي" عن مهرجان الدرعية بشكل عام: "هو أمر مميز أن تقام هذه البطولة في الدرعية للعام الثاني على التوالي؛ لما يعرف عن مدينة الدرعية تاريخيًّا من ارتباطها بالخيل والفروسية بشكل عام".

فيما حل الفارس النرويجي مورتن جوبفيك ثانيًا متقدمًا على الفارس السعودي بدر الفرد الذي جاء في المركز الثالث.

فيما استمرت المنافسات بشوطها الثاني (الفئة المتوسطة) الذي حقق به الفارس المصري محمد طلعت المركز الأول بفارق بسيط ومنافسة قوية مع الفارس الإيطالي ناتالي شاوداني الذي حل ثانيًا.

فيما سجلت الفارسات حضورًا على المنصة بوجود الفارسة الأردنية سارة العرموطي التي حلت ثالثة.

وتُستكمل منافسات المهرجان حتى يوم الخميس المقبل لمدة 3 أيام؛ إذ سيتم تحديد الفرسان والفارسات الحاصلين على أكثر النقاط المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم.