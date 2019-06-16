شاهد.. شاب بحفر الباطن يبكي فرحًا لحظة ختمه حفظ كتاب الله

جرى تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي ولاقت إعجاب الكثيرين

أتم الشاب ياسين بن ثميل الشمري من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بحفر الباطن، حفظه للقرآن الكريم باكيًا متأثرًا بفرحة إكمال الحفظ.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي لحظة ختم الشاب "الشمري" للقرآن بالبكاء، والذي لاقى إعجاب عشرات المغردين عبر منصة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".