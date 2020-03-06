محلل: الإرهاب الإيراني تعدى بعنجهيته الأحزمة الناسفة والإرهاب السيبراني إلى الإرهاب البيولوجي

أكد لـ "سبق": طهران تخفي المرض ومسؤولوها يلقون مصرعهم جراءه

أكد محلل سياسي أن قيام النظام الإيراني بعدم الختم على وثائق السفر وتصدير الإرهاب الصحي لمحيطها لعب بالنار، مشيراً إلى أنها سبق أن اعترفت بإخفاء السماح لأفراد القاعدة مدبري أحداث ١١ سبتمبر بالمرور بأراضيها دون أي إجراء وثائقي رسمي.

وقال أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبدالله العساف لـ "سبق" إن الإرهاب الإيراني تعدى بمنتهى العنجهية والعنصرية الأحزمة الناسفة والإرهاب السيبراني إلى الإرهاب البيولوجي من خلال الأوبئة والأمراض التي توفي فيها عدد من المسؤولين الإيرانيين، مستخدمة بعض الأدوات تستخدمهم كعود الثقاب ترميهم متى ما انتهت منهم.

وأضاف أنه يوماً بعد آخر يثبت النظام الإيراني للعالم أنه تنظيم إرهابي يسعى للإضرار بجميع الدول دون استثناء وخصوصاً الدول العربية التي ينظر إليهم من قبل هذا النظام بمنتهى العنجهية والعنصرية والاستخفاف بدمائهم وبلدانهم واستخدام بعضهم لتنفيذ إرهابها المتعدد من التفجير والقتل وتهريب المتفجرات والمخدرات للدول العربية المجاورة مروراً بالإرهاب السيبراني إلى الإرهاب الصحي.

وأبان أن ذلك يتم من خلال التنسيق المسبق مع من يواليها ويخون وطنه بالسماح له بدخول أراضيها والخروج منها دون الختم على وثيقة سفره من أجل العودة لوطنه وتنفيذ ما تم إعداده له، فهو كعود الثقاب الذي تحرق به جيرانها ثم تدوسه بقدمه فلا أحد يحتقر الخائن كمن خان له وليست هذه المرة الأولى التي يمارس فيها النظام الإيراني هذا العمل الخارج عن الأعراف والتقاليد بين الدول.

وأبان "العساف" أنه سبق أن اعترف "محمد لاريجاني" مساعد السلطة القضائية الإيراني بالسماح لأفراد القاعدة ومن نفذ تفجيرات 11 سبتمر بالمرور بأراضيها دون الختم على وثائق سفرهم، هذا بالإضافة إلى إخفاء النظام الإيراني لتفشي هذا الوباء عن العالم وتعامل بعكس الدول الأخرى بمنتهى السرية ولم يفصح عنه لغاية في نفسه.

وأشار إلى أن الإخفاء قصده الحرب البيولوجية التي يسعى هذا النظام الإرهابي لنشرها في دول الخليج العربي عبر عملائها الذين يقوم بتجهيزهم للعودة إلى بلدانهم لنشر هذا الوباء بعد أن غيبت عقولهم كما تفعل التنظيمات الإرهابية وهي تلف الأحزمة الناسفة حول أجساد أتباعها لتدمير أنفسهم ومن حولهم.

واختتم متسائلاً: " ماذا على العالم أن يتخذ من تدابير وعقوبات أكثر صرامة لمواجهة هذا السلوك العدواني البشري؟ فهذا سلاح تدميري أصبح بيد النظام الإرهابي يرسله لكل مكان في العالم دون أن يشعر به أو يحاسبه أحد، فكل ساعة تحمل لنا وفاة مسؤول إيراني كبير بهذا الداء الذي وجهته للعالم !".