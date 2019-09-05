"الشنغن": أصدرنا 14 مليون تأشيرة و 10% فقط لم يتمكنوا من الحصول عليها هذا العام

تعديلات غير مسبوقة على قانون التأشيرات الخاصة بدول المنطقة

أعلنت المفوضية الأوروبية أن دول الشنغن أصدرت 14,257114 مليون تأشيرة تلقّت القنصليات أكثر من 16,007785 مليون طلب للحصول على هذه التأشيرة، وهذا يعني أن 10.39% فقط لم يتمكنوا من الحصول عليها هذا العام.



وأضافت أن من أكثر الدول قبولًا هي دولة ليتوانيا التى تحتل المرتبة الأولى التي تلقت 353,059 ووافقت على 346,476 ألف تأشيرة، تليها استونيا في المرتبة الثانية بتلقي 127,561 والموافقة على 125,465 ألف تأشيرة، ثم آيسلندا فى المرتبة الثالثة بتلقي 9334 والموافقة على 8856 تأشيرة، كذلك فنلندا للمرتبة الرابعة بتلقي 769,049 والموافقة على 751,358 ألف التأشيرة، وفى المرحلة الخامسة والأخيرة تأتى دولة لاتيفا بتلقي 161,709 والموافقة على 157,628 ألف تأشيرة.



وفي نفس الصدد تأتي أكثر الدول رفضًا لهذه التأشيرات: مالطا؛ حيث رفضت 6611 تأشيرة من أصل 32,331 ألف طلب، تليها بلجيكا في المرتبة الثانية برفض 36,906 طلبًا من أصل 219,827 طلب تأشيرة، تليها البرتغال في المرتبة الثالثة برفض 44,179 من أصل 266,516 تأشيرة موحدة، تليها فرنسا في المرتبة الرابعة برفض 629,997 من أصل 4,010,604 طلبات تأشيرة، تليها هولندا في المرتبة الخامسة برفض 86,123 من أصل 682,382 طلبًا كانت تلقتهم السفارات والقنصليات الهولندية.



إلى هذا جاءت تعديلات غير مسبوقة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة الشنغن، تتضمن إجراءات جديدة أسرع وأكثر وضوحًا، وهذه التعديلات تخرج إلى النور في يناير من العام القادم 2020؛ وهي: السماح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر وفي موعد لا يتجاوز الـ15 يومًا قبل الرحلة، ثانيًا: توفير إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيًّا، وهذه الإجراءت ستقدم نهجًا منسقًا من دول الاتحاد لإصدار تأشيرات متعددة الدخول للمسافرين النظاميين الذين لديهم سجل تأشيرات إيجابية، ثالثًا: زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 يورو بنسبة 33%، وهذه الزيادة بهدف تغطية تكاليف التأشيرات.