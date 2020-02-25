تنبيه لمستخدمي طرق الرياض: احذروا الغبار

أصدرته القوات الخاصة لأمن الطرق

نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض لتوخي الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة.
وأشارت "القوات الخاصة لأمن الطرق" إلى أن هذا الغبار يحدّ من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.

القوات الخاصة لأمن الطرق الرياض

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25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 03:15 PM

أصدرته القوات الخاصة لأمن الطرق

تنبيه لمستخدمي طرق الرياض: احذروا الغبار

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض لتوخي الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة.
وأشارت "القوات الخاصة لأمن الطرق" إلى أن هذا الغبار يحدّ من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.

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