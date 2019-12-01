شاهد.. "الشؤون الإسلامية" تستعرض مقتطفات من كلمات الملك سلمان بذكرى البيعة عبر مواقع التواصل

تناولت السياسة والمنجزات والثوابت التي أكدها- حفظه الله- ولاقت رواجًا بين المغردين

بثت معرفات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من التغريدات والإنفوجرافيك ومقاطع الفيديو لمقتطفات من كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - تزامنًا مع الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم والتي توافق اليوم السبت الثالث من شهر ربيع الآخر.

وتناولت المقتطفات أبرز ملامح السياسة الراسخة لخادم الحرمين الشريفين في مختلف القضايا التي تهم المواطن السعودي والمسلمين في العالم، ولاسيما ما يتصل باعتزاز الملك المفدى بخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين وتوفير جميع سبل الراحة لهم.

كما تناولت الكلمات المختارة مواقف الملك سلمان من قضايا الغلو والتطرف والإرهاب والتي اتسمت بلغة الحزم والعزم على وأد كل صور وأشكال الأفكار المنحرفة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

وركزت الكلمات الخالدة على أبرز المنجزات التي تحققت في توفير كل أسباب الحياة الكريمة لأبناء وبنات الشعب السعودي ومن يفد إلى هذه البلاد وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تحمل في طياتها مستقبلاً واعدًا للمملكة والشعب السعودي الوفي.

ولاقت هذه التغريدات والتصاميم عقب بثها اليوم انتشارًا واسعًا بين رواد التواصل الاجتماعي الذين ثمنوا هذا التفاعل الإيجابي من الشؤون الإسلامية مع هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن سعودي ومقيم على ثرى هذه البلاد الطيبة.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحظى كسائر قطاعات الدولة باهتمام ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين– رعاهما الله – ، مما أسهم في قيام الوزارة بدورها المحوري في مواجهة التطرف الفكري، وتحقيق الأمن الفكري والعقدي وترسيخ مبدأ التلاحم بين القيادة والشعب.