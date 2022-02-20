"القحطاني": أكثر من 50% من الأطفال تحت عمر 18 بالسعودية يعانون من السمنة

حذر: هذه النسبة مرشحة للارتفاع والزيادة ونصح أصحاب "الكرش" بالإبر بعد استشارة الطبيب!

‬‏نصح رئيس الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة البروفيسور عايض القحطاني، أصحاب "الكرش" بالإبر اليومية أو الأسبوعية للتنحيف ولخسارة الوزن، وذلك بعد استشارة الطبيب، محذرًا من أن زيادة 10 كيلوجرامات على الوزن الطبيعي يزيد من الإصابة بمرض السكري 20%.

‏وكشف "القحطاني" في حديثه لقناة "الإخبارية" عن أن أكثر من 50% من الأطفال تحت عمر 18 في المملكة من طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوي يعانون من السمنة، وهم معرضون للإصابة بالسكري وأمراض السمنة، محذرًا من أن هذه النسبة الكبيرة مرشحة للارتفاع والزيادة!

ولفت إلى أن "الكرشة" هي ما يُعرف بالدهون الحشوية والدهون الموجودة داخل البطن أو السمنة المركزية، والتي تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية ومقاومة الأنسولين، مؤكدًا ضرورة التخلص منها.

وأوضح البروفيسور القحطاني أنه لمعرفة الوزن الطبيعي إنقاص 100 من الطول، مشيرًا إلى أن زيادة 5-10 كجم هي بمثابة جرس خطر على الصحة، وأكثر من 10 كجم بداية لظهور الأمراض.

ودعا من يعانون من الكرش وزيادة الوزن بالحمية واستشارة أخصائي التغذية، كما يمكن استخدام إبر يومية وأسبوعية للتنحيف لتقلل الشهية وتشعر بالشبع، وليست لها آثار جانبية خطيرة، وإنما قد يشعر المريض بـ"لوعة كبد"، وتكون تحت إشراف طبي، وبعد استشارة الطبيب.