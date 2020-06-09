مجلس الوزراء يستأنف جلساته الأسبوعية اليوم

يُنتظر أن يستأنف مجلس الوزراء جلساته الأسبوعية -عبر الاتصال المرئي- مساء اليوم الثلاثاء؛ وذلك بعد توقفها المعتاد خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ويطلع المجلس خلال جلسته على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ويتخذ فيها قرارات ويوجه حيالها بما يراه.

ويأتي عقد أولى الجلسات خلال شهر شوال في الأسبوع الثاني من بدء الدوام الرسمي، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، كما هو المعتاد خلال الأعوام الماضية.

وكانت آخر جلسات المجلس قد ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مساء يوم الثلاثاء 19 رمضان، الموافق 12/ 5/ 2020م.