نجاة طائرة سعودية في إسلام أباد .. بعد انفجار إطارها

طيّارو "الخطوط" تمكنوا من الهبوط بأمان على المَدْرَج

نجت طائرة سعودية، مساء الخميس، من حادثٍ بعد انفجار أحد إطاراتها في أثناء هبوطها في مطار العاصمة الباكستانية إسلام أباد في رحلة قادمة جدة.

وقالت تقارير باكستانية إن جميع الركاب وطاقم الطائرة بخير، ولم يُصَبْ أيٌّ منهم بأذى، مشيرة إلى أن طيّاري الخطوط السعودية أظهروا مهارةً وقدرةً عاليتين على إدارة الخلل وتمكنوا من الهبوط بأمانٍ على المَدْرَج.

27

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440 01:41 PM

طيّارو "الخطوط" تمكنوا من الهبوط بأمان على المَدْرَج

نجاة طائرة سعودية في إسلام أباد .. بعد انفجار إطارها

خالد علي

الرياض

2 8,347

نجت طائرة سعودية، مساء الخميس، من حادثٍ بعد انفجار أحد إطاراتها في أثناء هبوطها في مطار العاصمة الباكستانية إسلام أباد في رحلة قادمة جدة.

وقالت تقارير باكستانية إن جميع الركاب وطاقم الطائرة بخير، ولم يُصَبْ أيٌّ منهم بأذى، مشيرة إلى أن طيّاري الخطوط السعودية أظهروا مهارةً وقدرةً عاليتين على إدارة الخلل وتمكنوا من الهبوط بأمانٍ على المَدْرَج.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018