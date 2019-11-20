انقلاب حافلة معلمات يخلف 9 إصابات بـ"غزايل" الطائف

باشرته فرق الهلال ونقلت المصابات إلى مستشفى قيا العام

باشرت الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر السعودي بالطائف، ظهر اليوم، حادث انقلاب لمركبة من نوع "فان" وتحديداً بطريق غزايل باتجاه الصور جنوبي الطائف، كانت تقل عدداً من المعلمات، وذلك بعد تلقيها بلاغاً من العمليات الموحدة.

وتفصيلاً، أوضح لـ"سبق" شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي أن غرفة العمليات تلقت البلاغ، وبدورها قامت بتوجيه عدد خمس فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني خالد الحارثي، وبدعم من "صحة الطائف" بفرقة إسعافية.

وأضاف: عند وصول أول فرقة إسعافية عند الساعة ١٢:٤٦ تم مباشرة الموقع الذي كان به عدد من الإصابات، حيث وُجِد بالموقع تسع حالات؛ ثلاثة منهن رفضن الكشف والنقل، فيما أصيب خمسة منهن بإصابات متوسطة إلى بسيطة، بالإضافة إلى إصابة سائق المركبة بإصابة متوسطة.

وعلى الفور تم عمل الفرز الطبي وتقديم الخدمة الإسعافية تحت إشراف المدير الطبي الدكتور علي شافعي، ونقل الستة إصابات إلى مستشفى قيا العام.

يشار إلى أن بعص حافلات نقل المعلمات ووفقاً لشهود عيان يتعمد قائدوها السرعة الزائدة، وتحديداً على طريق الطائف- الباحة، والطرق الفرعية جنوبي المحافظة، خصوصاً في هذه الأيام والتي تشهد المحافظة فيها بعض التقلبات الجوية، الأمر الذي يزيد من المطالبات بمتابعة تلك المركبات والحد من تهور بعض قائديها.