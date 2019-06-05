شاهد.. مستشفى "نفي العام" يعايد مرضاه بالهدايا والورود

نظّم مستشفى نفي العام، حفل معايدة للمرضى المنومين بأقسام المستشفى، لمشاركتهم فرحة العيد.



وهنأ مدير المستشفى الأخصائي عبدالله الحميدي المرضى بالعيد، وقدّم لهم هدايا وباقات ورود بهذه المناسبة السعيدة، داعيًا لهم بالشفاء العاجل ومغادرة المستشفى وإكمال فرحة العيد بين أهليهم وذويهم.



وتخلّلت جولة "الحميدي" معايدة الأطباء والفنيين والموظفين المناوبين، وقدمت لهم باقات من الورود تقديرًا لهم على جهودهم المبذولة.



كما قام مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نفي، محمد العضيلة، بمعايدة موظفي المستشفى وتقديم الهدايا لهم ومشاركتهم الفرحة.