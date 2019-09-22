الفيصل: دعم الملك وولي العهد أسهم في وصول رياضتنا للعالم

هنأ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.



وقال: "إنها مناسبة غالية علينا جميعاً، نستعيد معها ملحمة تاريخية عظيمة نفخر ونعتز بها جيلاً بعد جيل، ومنها نستلهم في كل عام قيم النجاح وسمو الطموح الذي يحفزنا جميعاً لمزيد من البذل والعطاء والعمل بإخلاصٍ وتفانٍ، من أجل رفعة وطننا الغالي، والإسهام في مسيرته التنموية العظيمة في كافة المجالات، للمضي قدماً مع قيادتنا نحو مستقبل أفضل للوطن يتوافق مع الرؤية الوطنية الطموحة 2030".



وأضاف: في مناسبة اليوم الوطني نستشعر العطاء غير المحدود الذي تقدمه القيادة حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الأمر الذي أثمر قفزات تطويرية هائلة في شتى المجالات والقطاعات، ومن بينها القطاع الرياضي الذي يحظى بدعم واهتمام كبيرين، أسهما في نمو هذا القطاع ونجاحه بتوفيق الله في استضافة وتنظيم أحداث وفعاليات رياضية عالمية، بالإضافة إلى إعلان المزيد من الفعاليات الدولية التي نتطلَّع لتنظيمها وينتظر العالم انطلاقتها من المملكة العربية السعودية، وإلى جانب ذلك كان الاهتمام بدعم الأندية مطلع هذا الموسم بمبلغ يصل إلى مليارين و600 مليون ريال؛ لتحقيق الأندية لأهدافها وتشجيعها على إقرار الحوكمة في تعاملاتها الإدارية والمالية، والسعي إلى زيادة فرص الاستثمار واستقطاب الكفاءات، بالإضافة إلى تحفيز الأندية على الاهتمام بالألعاب المختلفة والمساهمة في نشرها، وتخصيص مبلغ 480 مليون ريال لهذا الغرض".



واختتم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل حديثه قائلاً: "بحمد الله وتوفيقه أثبت شباب وشابات وطننا الغالي قدرتهم على النجاح والتميز في استضافة هذه الأحداث؛ ما يشعرنا جميعاً بالفخر والاعتزاز والتطلع للمزيد من العمل في إظهار الأحداث المقبلة بذات القدر من النجاح لمختلف الفعاليات والبرامج، سائلًا الله تعالى أن يديم على الوطن أمنه وأمانه واستقراره، وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية والمملكة في خير ونماء على الدوام".