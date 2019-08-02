"صحة جدة" تحقق في اتهام مستشفى خاص بتدهور حالة مواطنة بعد عملية "لحمية"

استدعاء الطاقم الطبي وأخذ أقوالهم تمهيداً لإحالة القضية للهيئة الصحية الشرعية

تحقق صحة جدة في شكوى مواطن يتهم أحد المستشفيات الخاصة بجدة بالتسبب بمضاعفات وتدهور الحالة الصحية لزوجته جراء عملية لحمية أجريت لها بالمستشفى، إضافة للمعاناة النفسية جراء هذه العملية، فيما استدعي الطاقم الطبي الذي قام بإجراء العملية وأخذ أقوالهم تمهيداً لإحالة القضية للهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة للبت فيها.

حيث قال المواطن إن زوجته س،م عملت عملية بإحدى المستشفيات الخاصة والمعروفة بجدة وهي عملية لحمية وفطريات والتهابات في الجبهة ومن بعد العملية تدهورت حالتها متهماً المستشفى بالتسبب بخطأ ضاعف وضعها الصحي وأثر عليها نفسياً وجسدياً ومادياً دون فائدة من عمليتهم التي سببت مضاعفات لها منها إصابة بضيق بالتنفس بشكل مستمر.

من جهته ذكر المتحدث الرسمي لصحة جدة عبدالرحمن الصحفي أنه إشارة إلى استفساركم الوارد إلينا والمتضمن شكوى زوج مواطنة ضد أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة جدة واتهامه بالإهمال ووجود خطأ طبي، حيث أدخلت للمستشفى لإجراء عملية في الجبهة نتيجة وجود لحمية وفطريات والتهابات، عليه نوضح لكم أنه تم استلام الشكوى من قبل زوجها وتعبئة النموذج الخاص بالشكاوى بتاريخ 17-10-1440هـ وذلك بالإدارة المختصة لدينا، ونظراً لوجود أوراق رسمية تم طلبها من الشاكي لاستكمال الإجراءات الإدارية وإبلاغه بذلك.

وأضاف الصحفي أنه تم إحضار بقية أوراق المعاملة واستلامها من قبل المشتكي بتاريخ 19-11-1440هـ وعلى الفور تم مباشرة بقية الإجراءات الإدارية المتبعة نظامياً لصحة جدة في مثل هذه الأمور، حيث تم طلب الملف الطبي للمريضة واستدعاء الطاقم الطبي الذي باشر إجراءات العملية بالمستشفى الخاص وأخذ أقوالهم تمهيداً لإحالة المعاملة كاملة إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة للبت فيها.