الهلال: "الفرج" مصاب.. و"كاريلـو" و"كويلار" ينعشان تدريبات الفريق

أعلن نادي الهلال خضوع قائد الفريق الكروي الأول "سلمان الفرج"، اليوم لفحوصات طبية؛ بعد تعرضه لكدمة في أسفل القدم خلال مجريات مباراة أمس أمام الاستقلال الإيراني.

ميدانياَ عاود الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم تدريباته؛ بعد "تأهله إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

أدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء "الاستقلال" مراناً استرجاعياً، حيث شارك "كاريلـو وكويلار" فـي التدريبات الجماعية؛ بعد فراغهما من المشاركة مع منتخبي بلديهما.

وقرر الجهاز الفني إراحة اللاعبين الدوليين عن تدريبات الفريق مساء اليوم، فيما أجرى بقية اللاعبين تدريبات اعتيادية، تركزت على الجوانب اللياقية والفنية.



ويواصل الفريق مساء غدٍ الأربعاء تدريباته؛ وذلك في مقر النادي، تأهباً لملاقاة الاتفاق السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

