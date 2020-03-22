البقاء في المنزل.. طالبان من ابتدائي بمكة ينشران رسالتهما التوعوية للتصدي لكورونا

أكدا أن اتخاذ التدابير الوقائية هو السلاح الأقوى لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره

بثت مدرستا عكاظ الابتدائية والإمام قالون لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة مقاطع توعوية حول فيروس كورونا قام بأدائها عددٌ من طلاب المدرستين.

وفي التفاصيل، تضمن التسجيل التوعوي كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله للمواطنين والمقيمين والتي أكد فيها حرصه - يحفظه الله - على سلامة المواطنين والمقيمين من تداعيات جائحة كورونا التي يمر بها العالم.

وشدد الطالبان"تميم ماجد الغامدي" و "إبراهيم محمد العتيبي" في رسالتيهما التوعويتين على ضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل واتباع الإجراءات الاحترازية، مؤكدين أن اتباع التعليمات بالبقاء في المنزل واتخاذ كل التدابير الوقائية هو السلاح الأقوى لمواجهة فيروس كورونا فكلنا مسؤول عن حماية الوطن والحد من انتشار هذا الوباء.