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وقف التنقل في لاغوس وأبوجا لمدة 14 يومًا

نيجيريا تسجل 97 إصابة بكورونا وحالة وفاة

أعلنت نيجيريا عن تسجيل 97 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة حالة واحدة.

وأمر الرئيس النيجيري محمد بخاري بوقف التنقل في لاغوس والعاصمة أبوجا لمدة 14 يومًا للاحتراز من تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال "بخاري" في كلمة نقلها التلفزيون الحكومي: هذه القيود ستسري على ولاية أوغون المجاورة للاغوس.