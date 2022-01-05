ملك الأردن يبحث مع "جانتس" القضايا الأمنية واستقرار المنطقة

شدد على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية

‬بحث ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في العاصمة الأردنية عمان، القضايا الأمنية والاستقرار في المنطقة.

وأفاد الديوان الملكي الأردني في بيان بأن الملك عبدالله شدد على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك؛ من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

من جانبه، ذكر "جانتس" على "تويتر" أن اللقاء شهد نقاشاً حول قضايا أمنية وسياسية واقتصادية.

وأضاف أنه سيواصل العمل لتقوية السلام بين البلدين.