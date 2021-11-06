تعرُّض نجم ليفربول "فيرمينو" لإصابة خطيرة.. وكلوب: لا إطار زمنياً لعودته

خلال مباراة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء الماضي

أكّد الألماني يورغن كلوب؛ مدرب ليفربول، الجمعة، أن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو تعرَّض لإصابة خطيرة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز 2-صفر على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء الماضي، وإنه لا يوجد إطار زمني لعودته إلى الملاعب.

وتؤدي الإصابة إلى غياب فيرمينو (30 عاما) عن عدد من المباريات بداية من الرحلة إلى وست هام يونايتد، الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى ليفربول صاحب المركز الثاني، إلى تقليص فارق النقاط الثلاث مع تشلسي المتصدّر.

وخاض فيرمينو 8 مباريات في الدوري هذا الموسم وسجل 4 أهداف، فضلاً عن هدفين في دوري أبطال أوروبا في 3 مباريات.

وقال كلوب لموقع النادي على الإنترنت: "بوبي (فيرمينو) تعرّض لإصابة خطيرة في عضلات الفخذ الخلفية وهو نبأ غير سار ومؤسف حقاً. لا نتوقع بالتحديد مدة غيابه عن الفريق".

وقال كلوب؛ إن المدافع جو غوميز (يعاني إصابة في ربلة الساق) ولاعب الوسط كورتيس جونز (مصاب في عينه)، سيغيبان عن مباراة الأحد.

وأضاف: "كورتيس قصته مختلفة تماماً عن فيرمينو، من غير المرجح مشاركته في التدريبات لقد دخل إصبع في عينه. شاهدت كثيراً من إصابات اللاعبين في مسيرتي لكن هذه لم تحدث من قبل".

وتابع: "إنه في طريقه للعودة لكن يجب معرفة مدة غيابه تحديداً. سيعود بعد فترة التوقف الدولية بالتأكيد لكن خلال فترة التوقف يجب أن نرى متى يمكنه البدء بالتدريب مع الفريق مرة أخرى. ونأمل عودة جو بعد فترة التوقف أيضاً".

وأشاد كلوب بنظيره ديفيد مويز؛ مدرب وست هام الذي أكمل ألف مباراة كمدرب في التعادل 2-2 على ملعب جنك في الدوري الأوروبي، الخميس.

ويحتل وست هام المركز الرابع في ترتيب الدوري الممتاز حالياً ويمكنه الارتقاء للمركز الثاني في حال فوزه على ليفربول.

وقال المدرب الألماني عن مويز: "إنه يتحسّن بشكل أفضل. لا أعرف ما إذا أعاد اكتشاف قدراته لكنه بالتأكيد أمر لا يصدق. كل من يشاهد وست هام يدرك أنه يملك مجموعة متكاملة من اللاعبين".