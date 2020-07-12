"الصحة" تنشر إنفوجرافيك توضيحياً لمهام عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد"

أوضحت "الصحة" الفرق بين مهام عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" التي أطلقتها الوزارة خلال جائحة فيروس كورونا الجديد كوفيد-19.

وبينت "الصحة" من خلال إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في "تويتر" أن من ظهرت لديه أعراض الفيروس فعليه أن يتوجه إلى عيادات "تطمن"، أما من ليس لديه أي أعراض لفيروس كورونا الجديد، ويرغب في معرفة مدى إصابته بالفيروس من عدمه فعليه مراجعة مراكز "تأكد"، مشيرةً إلى أنه يمكن للمراجعين معرفة مواقع العيادات والمراكز من خلال موقع وزارة الصحة: www.moh.gov.sa.

فيروس كورونا الجديد

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12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 04:02 PM

"الصحة" تنشر إنفوجرافيك توضيحياً لمهام عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد"

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أوضحت "الصحة" الفرق بين مهام عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" التي أطلقتها الوزارة خلال جائحة فيروس كورونا الجديد كوفيد-19.

وبينت "الصحة" من خلال إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في "تويتر" أن من ظهرت لديه أعراض الفيروس فعليه أن يتوجه إلى عيادات "تطمن"، أما من ليس لديه أي أعراض لفيروس كورونا الجديد، ويرغب في معرفة مدى إصابته بالفيروس من عدمه فعليه مراجعة مراكز "تأكد"، مشيرةً إلى أنه يمكن للمراجعين معرفة مواقع العيادات والمراكز من خلال موقع وزارة الصحة: www.moh.gov.sa.

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