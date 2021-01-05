النيابة العامة تُعلن عن وظائف للرجال والنساء بمرتبة "ملازم تحقيق"

أعلنت النيابة العامة عن توفر فرص وظيفية للرجال والنساء، على كادر أعضاء النيابة العامة بمسمى "ملازم تحقيق"، للحاصلين على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو ما يعادلها، والأنظمة أو مايعادلها.
ودعت النيابة الراغبين بالتقديم ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة التسجيل من خلال موقع النيابة العامة على الرابط: eservices.bip.sa/services/jobpub خلال الفترة المتاحة من 21 /5/ 1442هـ حتى 25 /5/ 1442هـ.

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05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442 11:46 PM

النيابة العامة تُعلن عن وظائف للرجال والنساء بمرتبة "ملازم تحقيق"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت النيابة العامة عن توفر فرص وظيفية للرجال والنساء، على كادر أعضاء النيابة العامة بمسمى "ملازم تحقيق"، للحاصلين على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو ما يعادلها، والأنظمة أو مايعادلها.
ودعت النيابة الراغبين بالتقديم ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة التسجيل من خلال موقع النيابة العامة على الرابط: eservices.bip.sa/services/jobpub خلال الفترة المتاحة من 21 /5/ 1442هـ حتى 25 /5/ 1442هـ.

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