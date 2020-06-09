الكويت: شفاء 920 حالة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، بلوغ عدد حالات الشفاء من فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) في البلاد 22162 حالة بعد تعافي 920 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة في هذا الشأن.الكويت فيروس كورونا الجديد
إجمالي المتعافين يرتفع إلى 22162
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، بلوغ عدد حالات الشفاء من فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) في البلاد 22162 حالة بعد تعافي 920 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة في هذا الشأن.