"ترامب" يرفع السرية عن وثائق التدخل الروسي بالانتخابات ومراسلات "كلينتون"

بعد أن صعّدت وزارة الأمن الأمريكية تحذيراتها من تهديدات خارجية لأمن الانتخابات

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السرية عن الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الفيدرالية في قضيتي "التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية 2016، ومراسلات هيلاري كلينتون الخاصة عبر البريد الحكومي".

وقال ترامب اليوم الأربعاء: سمحتُ برفع السرية عن جميع الوثائق.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "سمحت بشكل كامل برفع السرية تمامًا عن أي وثائق تتعلق بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأمريكي.. إنها الخدعة الروسية.. بطريقة مماثلة (رفعت السرية عن) فضيحة البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون.. لا تنقيح".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن صعّدت وزارة الأمن الأمريكية في وقت سابق من الثلاثاء تحذيراتها من تهديدات خارجية لأمن الانتخابات الرئاسية القادمة رغم غياب الأدلة على ذلك.

ووفق "رويترز" ففي تقرير مؤلف من 26 صفحة بعنوان تقييم التهديدات الداخلية، قالت وزارة الأمن الأمريكية بحسب صحيفة الميادين إن من المرجح أن تكون روسيا عنصر التأثير السري الرئيسي المرجح والجهة التي تبث معلومات مغلوطة ومعلومات مضللة داخل البلاد.

وأضافت الوزارة أنها توصلت في تقييمها إلى أن "هدف موسكو الرئيسي هو تعزيز وضعها ونفوذها العالميين من خلال إضعاف الولايات المتحدة داخليًّا وخارجيًّا من خلال جهود لبث الشقاق والتشتيت وتشكيل الشعور العام وتقويض الثقة في المؤسسات والعمليات الديمقراطية الغربية".

وجاء في التقرير أيضًا أن "روسيا تستخدم إجراءات مثيرة للانقسام لتعطيل العملية الانتخابية بما في ذلك تشويه سمعة بايدن نائب الرئيس السابق وما ترى أنه مؤسسة مناوئة لروسيا في إطار جهد أكبر لإثارة الانقسام وزعزعة الاستقرار في أمريكا".

وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تقارير عن تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية بأنها "هراء"؛ وذلك ردًّا على مقالة لصحيفة "نيويورك تايمز" حول تدخل روسيا لمساعدة ترامب في الفوز بالولاية الثانية في انتخابات العام 2020.