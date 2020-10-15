في 30 دقيقة.. نجاح أول استبدال لصمام أورطي بالقسطرة بـ"سعود الطبية"

ضيق شديد في شرايين المريض الطرفية وأمراض مزمنة جعلته عالي الخطورة

نجحت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في مركز صحة القلب- في إجراء أول عملية استبدال صمام أورطي عن طريق القسطرة لمريض سبعيني يعاني من ضيق شديد في الصمام الأورطي، وضيق في الشرايين الطرفية وأمراض مزمنة جعلته مريضًا عالي الخطورة للتدخلات الجراحية.

وأوضحت "المدينة" على لسان استشاري القسطرة القلبية التداخلية والصمامات الدكتور نايف العسيري، أنه تم استبدال الصمام الأورطي بصمام حيواني يعتبر من أحدث الصمامات المستخدمة عالميًّا، ومن أبرزها في جيل الصمامات القلبية والمستخدمة في مثل هذه الحالات عن طريق الشريان الفخذي الأيمن.

وأشار "العسيري" إلى أن العملية استغرقت وقتًا قياسيًّا؛ حيث تمت خلال 30 دقيقة، وتكللت بالنجاح ولله الحمد، ويستعد المريض للخروج لمنزله بحالة صحية ممتازة خلال 24 ساعة القادمة.

يُذكر أن مركز صحة القلب قد أجرى العديد من الحالات المعقدة منذ تدشينه قبل ثلاث أعوام برعاية وزير الصحة د.توفيق بن فوزان الربيعة، ويقدم أحدث الخدمات في مجال القسطرة القلبية، ويوفر فحوص المجهودات، بالإضافة إلى قسم تداخلي، وعيادات خارجية متخصصة ومعمل للقسطرة يضم جميع المواصفات المتطورة لإجراء العمليات التداخلية.