"فريق السلام" يعلن جاهزيته للتعامل مع الحالة المطرية بمناطق المملكة

آل مداوي لـ"سبق": لا نباشر المهام إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني

أعلن فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ عن جاهزيته لمشاركة الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، للتعامل مع ما يرده حيال الحالة المطرية المرتقبة التي تشهدها أجزاء متفرقة من مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، يتأهب المنقذون والمسعفون ومشغلو القوارب والمساندة، للتعامل مع الحالة، حيث تم تجهيز مركبات دفع رباعي مجهزة للمياه وقوارب مطاطية وطائرات شراعية ضمن إستراتيجية المشاركة في هذه المهمة.

وأكد المتحدث الرسمي للسلام السعودي للبحث والإنقاذ الكابتن محمد آل مداوي لـ"سبق" بأن تحرك الفريق ومشاركته تأتي بعد التنسيق مع الدفاع المدني، وأنه لا يباشر المهام إلا بعد استقبال بلاغ رسمي من غرفة العمليات، وطبيعته يكون العمل بشكل جماعي ولا يسمح بأن يكون هناك مشاركة فردية أو دون أخذ التوجيه من قيادة الفريق.

وأوضح أن الحالة المطرية التي تم التنويه عنها منتشرة على المناطق الساحلية، ولذا تم وضع أعضاء السلام السعودي تحت الجاهزية في منطقة مكة المكرمة وما يتبعها من محافظات ومنطقة الباحة وما يتبعها من محافظات في تهامة والتي يوجد فيها فرق ووحدات تتبع للسلام السعودي للبحث والإنقاذ وتأخذ التوجيه من كل مديرية للدفاع المدني في هذه المناطق، بحسب ظروف وحالات الطقس فيها.

وأشار إلى أن أعضاء الفريق مؤهلون ومدربون على مواجهة مثل هذه الأمور وكيفية التصرف معها.