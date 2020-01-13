لاتخاذ إجراء قانوني.. دول ضحايا "الطائرة الأوكرانية" يجتمعون في لندن الخميس

تبحث التعويضات والتحقيق في الواقعة

أعلن وزير خارجية أوكرانيا فاديم بريستايكو، اليوم الاثنين، أن الدول الخمس التي قُتِل رعايا لها في الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران الأسبوع الماضي ستجتمع في لندن الخميس المقبل؛ لبحث اتخاذ إجراء قانوني.

ونسبت "رويترز" إلى "بريستايكو "على هامش زيارة يقوم بها لسنغافوره قوله: "إن الدول الخمس ستبحث التعويضات والتحقيق في الواقعة".

أضاف: "إن تصريح إيران بأن الطائرة حلّقت قرب موقع عسكري حساس يعد هراء".

وقُتِل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصاً عندما تحطمت الأربعاء الماضي بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران.