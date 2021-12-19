الاتفاق يواصل تحضيراته للنصر.. و" فلادان ومحنشي ": الثقة كبيرة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحضيراته لمواجهة النصر ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين .

‏وكان التدريب الذي قاده المدرب الصربي " فلادان " قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية عبر مجموعتين، ثم أدى اللاعبون تدريب الاستحواذ من 3 مجموعات، بعد ذلك قسم فلادان لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية قبل أن يختتم المران بتدريب الكرات الثابتة والمتحركة.

و شدد "فلادان" على أهمية مواجهة فريقه عندما يحل ضيفاً على نظيره النصر، مشيراً بأن فارس الدهناء قد استعد جيداً خلال فترة توقف الدوري من خلال المعسكر الداخلي المفتوح والذي تخلله مباراة ودية مع الحزم انتهت بالتعادل السلبي.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده فلادان مع لاعب وسط الاتفاق إبراهيم محنشي اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات بالنادي، للحديث عن مواجهة النصر.

وقال فلادان: من البداية، كمدرب فخور بلاعبي فريقي الدوليين الذين شاركوا في بطولة كأس العرب فيفا 2021 وأحب أن أهنئ الجميع حتى وصولهم للنهائي والتتويج بالكأس“.

وأضاف:“ في بطولة كأس الملك سنلعب ضد النصر الذي يعتبر فريقاً قوياً ومتمرساً، استعدينا بشكل جيد خلال المعسكر الداخلي، ولكن للأسف اللاعبون الدوليون الذين شاركوا في بطولة العرب لم يكن لديهم الوقت لكي يستعدوا معنا“.

وشدد فلادان بأنه على ثقة في لاعبي فريقه وبأنهم سيلعبون مباراة قوية.

فيما قال " محنشي" :” الحمد لله استعدينا بشكل جيد، بالتأكيد مباراة ليست سهلة، كما أنها لا تقبل القسمة على اثنين، وبالتالي سنبذل كل ما لدينا من أجل التأهل لدور الثمانية“.